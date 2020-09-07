Серена Уильямс обыграла Саккари в 1/8 финала US Open
21:41
В матче 1/8 финала US Open американская теннисистка Серена Уильямс обыграла представительницу Греции Марию Саккари (6:3, 6:7, 5:3).
Матч продолжался два часа и 29 минут. В 1/4 финала американке предстоит сыграть с победительницей пары Ализе Корне (Франция) — Цветана Пиронкова (Болгария).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Серена Уильямс (США, 3) — Мария Саккари (Греция, 15) — 6:3, 6:7 (6:8), 6:3