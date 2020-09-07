Серена Уильямс обыграла Саккари в 1/8 финала US Open

В матче 1/8 финала US Open американская теннисистка Серена Уильямс обыграла представительницу Греции Марию Саккари (6:3, 6:7, 5:3).

Матч продолжался два часа и 29 минут. В 1/4 финала американке предстоит сыграть с победительницей пары Ализе Корне (Франция) — Цветана Пиронкова (Болгария).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Серена Уильямс (США, 3) — Мария Саккари (Греция, 15) — 6:3, 6:7 (6:8), 6:3