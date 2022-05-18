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Сегодня, 16:53

Селехметьева и Гасанова вышли в финал квалификации «Ролан Гаррос»

Сергей Разин
корреспондент
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Российская теннисистка Оксана Селехметьева в полуфинале квалификации «Ролан Гаррос» победила итальянку Элизабетту Кочаретто со счетом 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 11 минут. 19-летняя россиянка сделала 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7.

В финале квалификации Селехметьева встретится с победительницей матча Екатерина Горгодзе (Грузия) — Осеан Бабель (Франция).

Ранее в финал квалификации вышла еще одна россиянка Анастасия Гасанова, которая сыграет с Донной Векич из Хорватии.

Roland Garros
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