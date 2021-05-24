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Сафиуллин вышел во второй раунд квалификации Roland Garros

23:38
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Российский теннисист Роман Сафиуллин пробился во второй раунд Roland Garros в мужском одиночном разряде. В первом раунде он победил аргентинца Гвидо Андреоцци (4:6, 6:4, 6:1). Матч продолжался два часа и пять минут.

Следующим соперником россиянина станет победитель пары Джейсон Джанг (Тайвань) — Лиам Броди (Великобритания).

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