Сафиуллин вышел во второй раунд квалификации Roland Garros
23:38
Российский теннисист Роман Сафиуллин пробился во второй раунд Roland Garros в мужском одиночном разряде. В первом раунде он победил аргентинца Гвидо Андреоцци (4:6, 6:4, 6:1). Матч продолжался два часа и пять минут.
Следующим соперником россиянина станет победитель пары Джейсон Джанг (Тайвань) — Лиам Броди (Великобритания).
Читайте также
Худший чемпионат мира уже стал историческим. В Риге нет крутого хоккея, но таких сюжетов на ЧМ не было никогда
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю