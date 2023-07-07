Сафиуллин победил Пелью и вышел в четвертый круг Уимблдона
Роман Сафиуллин вышел в четвертый круг Уимблдона-2023.
В третьем круге российский теннисист победил аргентинца Гвидо Пелью в трех сетах — 7:6 (7:1), 6:4, 6:0.
Соперником Сафиуллина в четвертом круге станет победитель матча Денис Шаповалов (Канада, 26) — Лайам Броади (Великобритания, WC).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Роман Сафиуллин (Россия) — Гвидо Пелья (Аргентина) — 7:6 (7:1), 6:4, 6:0
Источник: Сетка Уимблдона-2023
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