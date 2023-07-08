Руне отыграл два матчбола у Давидович Фокины и вышел в четвертый круг Уимблдона
Датчанин Хольгер Руне обыграл испанца Алехандро Давидовича Фокину в третьем круге Уимблдона — 6:3, 4:6, 3:6, 6:4, 7:6 (10:8). Матч длился 3 часа 58 минут.
В концовке пятого сета Руне отыграл два матчбола и сумел перевести встречу на тай-брейк. В котором, несмотря на отставание 2:6, победил со счетом 10:8.
Шестой «сеянный» турнира в четвертом круге встретится с победителем матча Фрэнсис Тиафо (США) — Григор Димитров (Болгария).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Хольгер Руне (Дания, 6) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, 31) — 6:3, 4:6, 3:6, 6:4, 7:6 (10:8)
Источник: Сетка Уимблдона-2023
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