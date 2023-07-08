Украинка Костюк проиграла американке Киз в третьем круге Уимблдона
Украинска Марта Костюк проиграла американке Мэдисон Киз в третьем круге Уимблдона — 4:6, 1:6. Матч длился 1 час 12 минут.
В четвертом круге Киз сыграет с победительницей матча Анастасия Потапова (Россия, 22) — Мирра Андреева (Россия, Q).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Мэдисон Киз (США, 25) — Марта Костюк (Украина) — 6:4, 6:1
Источник: Сетка Уимблдона-2023
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