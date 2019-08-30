Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

Рублев вышел в третий круг US Open

01:33
Теги:

Россиянин Андрей Рублев одержал победу во втором круге турнира US Open. После первого сета, который выиграл российский теннисист, француз Жан Симон отказался от продолжения борьбы.

Следующим соперником Рублева будет победитель матча Антуан Оан (Франция) — Ник Кирьос (Австралия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия) — Жиль Симон (Франция) — 6:2, отказ 2-го игрока

Алексей Попырин (Австралия) — Михаил Кукушкин (Казахстан) — 2:6, 7:5, 6:3, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир