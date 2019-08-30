Рублев вышел в третий круг US Open

Россиянин Андрей Рублев одержал победу во втором круге турнира US Open. После первого сета, который выиграл российский теннисист, француз Жан Симон отказался от продолжения борьбы.

Следующим соперником Рублева будет победитель матча Антуан Оан (Франция) — Ник Кирьос (Австралия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия) — Жиль Симон (Франция) — 6:2, отказ 2-го игрока

Алексей Попырин (Австралия) — Михаил Кукушкин (Казахстан) — 2:6, 7:5, 6:3, 6:2