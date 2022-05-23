Чилич вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Хорват Марин Чилич вышел во второй круг «Ролан Гаррос». На старте турнира он в трех сетах победил венгра Аттилу Балажа — 6:0, 6:1, 6:2.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Марин Чилич (Хорватия, 20) — Аттила Балаж (Венгрия) — 6:0, 6:1, 6:2

Микаэль Имер (Швеция) — Джеймс Дакуорт (Австралия) — 6:2, 6:4, 6:2

Миомир Кецманович (Сербия, 28) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 6:3, 7:5, 6:3

Педро Качин (Аргентина, LL) — Норберт Гомбош (Словакия, Q) — 6:1, 3:6, 6:2, 6:3

Маккензи Макдональд (США) — Франко Агаменоне (Италия, LL) — 1:6, 6:2, 6:3, 7:6 (7:3)

Брэндон Накашима (США) — Камиль Майхшак (Польша) — 6:4, 2:6, 4:6, 7:6 (7:3), 6:2

Николоз Басилашвили (Грузия, 22) — Максим Кресси (США) — 3:6, 2:6, 7:6 (10:8), 6:4, 6:4

Дэниэл Эванс (Великобритания, 29) — Франсиско Черундоло (Аргентина) — 7:6 (7:3), 6:4, 6:4

Борна Гойо (Хорватия, Q) — Алессандро Джаннесси (Италия, LL) — 6:4, 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:4