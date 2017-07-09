Роджер Федерер: "Мы с Мишей заставили друг друга показать хороший теннис"

Швейцарец Роджер Федерер, обыгравший немца Мишу Зверева в третьем круге Уимблдона (7:6 (7:3), 6:4, 6:4), отметил, что он приобрел уверенность. По словам Федерера, игра соперника доставила ему удовольствие.

В четвертом круге Уимблдона Федерер встретится с болгарином Григором Димитровым.



– Мне понравилась встреча. Приятно играть против соперника, который играет в стиле "подача – выход к сетке", – цитирует Федерера пресс-служба турнира. – Мы с Мишей заставили друг друга показать хороший теннис. На первой неделе очень важно разыграться, получить уверенность в себе. Думаю, это мне удалось.