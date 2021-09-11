Джокович повторил рекорд Федерера по количеству финалов турниров «Большого шлема»

Серб Новак Джокович обыграл немца Александра Зверева в полуфинале турнира US Open. Таким образом, он в 31-й раз в своей карьере вышел в финал турнира «Большого шлема».

Как сообщает пресс-служба турнира, Джокович сравнялся с рекордсменом по количеству финалов турниров «Большого шлема» Роджером Федерером. Теперь у обоих по 31 финалу.

Кроме того, Джокович впервые с 2013-го провел пятисетовый матч на US Open.

Novak Djokovic ties Roger Federer's record with his 3??1??st Grand Slam final. pic.twitter.com/pMe34rqUxn — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2021

В финале Джокович встретится с россиянином Даниилом Медведевым. Матч состоится 12 сентября. Начало в 23.00 по московскому времени.