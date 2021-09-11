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Джокович повторил рекорд Федерера по количеству финалов турниров «Большого шлема»

06:44
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Серб Новак Джокович обыграл немца Александра Зверева в полуфинале турнира US Open. Таким образом, он в 31-й раз в своей карьере вышел в финал турнира «Большого шлема».

Как сообщает пресс-служба турнира, Джокович сравнялся с рекордсменом по количеству финалов турниров «Большого шлема» Роджером Федерером. Теперь у обоих по 31 финалу.

Кроме того, Джокович впервые с 2013-го провел пятисетовый матч на US Open.

В финале Джокович встретится с россиянином Даниилом Медведевым. Матч состоится 12 сентября. Начало в 23.00 по московскому времени.

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Евгений Козинов все материалы автора

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