Джокович повторил рекорд Федерера по количеству финалов турниров «Большого шлема»
06:44
Серб Новак Джокович обыграл немца Александра Зверева в полуфинале турнира US Open. Таким образом, он в 31-й раз в своей карьере вышел в финал турнира «Большого шлема».
Как сообщает пресс-служба турнира, Джокович сравнялся с рекордсменом по количеству финалов турниров «Большого шлема» Роджером Федерером. Теперь у обоих по 31 финалу.
Кроме того, Джокович впервые с 2013-го провел пятисетовый матч на US Open.
В финале Джокович встретится с россиянином Даниилом Медведевым. Матч состоится 12 сентября. Начало в 23.00 по московскому времени.
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