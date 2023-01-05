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Сегодня, 10:38

Тарпищев — об Australian Open: «Не было никаких сомнений, что нас могут не допустить»

Тарпищев поделился мнением о допуске россиян к участию в Australian Open-2023
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что Федерация тенниса Австралии приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Открытом чемпионате Австралии.

«Это не новость. Уже полгода назад было известно. Не было никаких сомнений, что нас могут не допустить. Еще с прошлого года все было решено. Стоит ли ждать повторения истории как с Уимблдоном? Если у организаторов крыша едет, то их лишат возможности проводить соревнования. Это мое мнение. Везде нас допускают по рейтингу. Мы же играли везде, кроме Уимблдона. Никаких проблем не было», — сказал Тарпищев «СЭ».

В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили теннисистов из России и Белоруссии к участию в турнире, за что ATP оштрафовала британскую Ассоциацию лаун-тенниса (LTA) на 1 миллион долларов.

Теннис
Australian Open
Шамиль Тарпищев
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