Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что Федерация тенниса Австралии приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Открытом чемпионате Австралии.

«Это не новость. Уже полгода назад было известно. Не было никаких сомнений, что нас могут не допустить. Еще с прошлого года все было решено. Стоит ли ждать повторения истории как с Уимблдоном? Если у организаторов крыша едет, то их лишат возможности проводить соревнования. Это мое мнение. Везде нас допускают по рейтингу. Мы же играли везде, кроме Уимблдона. Никаких проблем не было», — сказал Тарпищев «СЭ».

В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили теннисистов из России и Белоруссии к участию в турнире, за что ATP оштрафовала британскую Ассоциацию лаун-тенниса (LTA) на 1 миллион долларов.