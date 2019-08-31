Потапова в паре с Козловой проиграла в первом раунде US Open
01:31
Россиянка Анастасия Потапова и украинка Катерина Козлова проиграли в первом раунде парного разряда US Open украинке Людмиле Киченок и представительнице Латвии Елене Остапенко — 4:6, 6:7 (8:10)
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 14) — Катерина Козлова/Анастасия Потапова (Украина/Россия) — 6:4, 7:6 (10:8)
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...