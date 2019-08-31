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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

Потапова в паре с Козловой проиграла в первом раунде US Open

01:31
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Россиянка Анастасия Потапова и украинка Катерина Козлова проиграли в первом раунде парного разряда US Open украинке Людмиле Киченок и представительнице Латвии Елене Остапенко — 4:6, 6:7 (8:10)

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 14) — Катерина Козлова/Анастасия Потапова (Украина/Россия) — 6:4, 7:6 (10:8)

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