Потапова в паре с Козловой проиграла в первом раунде US Open

Россиянка Анастасия Потапова и украинка Катерина Козлова проиграли в первом раунде парного разряда US Open украинке Людмиле Киченок и представительнице Латвии Елене Остапенко — 4:6, 6:7 (8:10)

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 14) — Катерина Козлова/Анастасия Потапова (Украина/Россия) — 6:4, 7:6 (10:8)