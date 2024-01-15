Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 05:58

Потапова уступила 109-й ракетке мира в первом круге Australian Open

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Анастасия Потапова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Анастасия Потапова в первом круге Australian Open уступила Кае Юван из Словении со счетом 1:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. На счету 22-летней россиянки 6 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Во втором круге 109-я ракетка мира встретится с победительницей матча Юлия Путинцева (Казахстан) — Анастасия Захарова (Россия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Кая Юван (Словения) — Анастасия Потапова (Россия, 23) — 6:1, 6:4

Теннис
Анастасия Потапова
3
3
Читайте также
Биография Армана Царукяна: боец из России выступает в UFC с флагом Армении и хочет дом в США
«Вашингтон» потерпел поражение от «Сиэтла»
Названа причина смерти каскадера Захаренкова
В Москве оставленного без присмотра двухлетнего ребенка обнаружили мертвым
ABC сообщил о решении Австралии утилизировать ранее обещанные Украине вертолеты
Bild заявил о подготовке Германии к возможному столкновению России и НАТО
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Медведев вышел во второй круг Australian Open после отказа Атмана продолжать матч
Свитолина вышла во второй круг Australian Open
Australian Open 2024 — расписание матчей и результаты 15 января: старт Мирры Андреевой и Александровой
Australian Open 2024 — расписание матчей и результаты 15 января: старт Медведева и Хачанова
Синнер — о возможном матче с Джоковичем в полуфинале Australian Open: «Никто не может предсказать будущее»
Медведев — Атман: время начала и где смотреть матч Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Свитолина вышла во второй круг Australian Open

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости