17:41 | Теннис — "Большой шлем"

Потапова проиграла Вондроушовой во втором круге Roland Garros

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Российская теннисистка Анастасия Потапова уступила представительнице Чехии Маркете Вондроушовой в матче второго круга турнира "Большого шлема" Roland Garros - 4:6, 0:6. Встреча продолжалась 1 час 13 минут. 

В следующем матче Вондроушова сыграет с испанской теннисисткой Карлой Суарес-Наварро

Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 42 661 000 евро 

Открытые корты, грунт 

Женщины 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Маркета Вондроушова (Чехия) - Анастасия Потапова (Россия) - 6:4, 6:0

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