Потапова проиграла Вондроушовой во втором круге Roland Garros

Российская теннисистка Анастасия Потапова уступила представительнице Чехии Маркете Вондроушовой в матче второго круга турнира "Большого шлема" Roland Garros - 4:6, 0:6. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.
В следующем матче Вондроушова сыграет с испанской теннисисткой Карлой Суарес-Наварро.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Маркета Вондроушова (Чехия) - Анастасия Потапова (Россия) - 6:4, 6:0
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