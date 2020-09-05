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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Поспишил обыграл Баутисту Агута и пробился в 1/8 финала US Open

23:15

В матче третьего раунда мужского одиночного разряда US Open канадский теннисист Вашек Поспишил обыграл испанца Роберто Баутисту Агута (7:5, 2:6, 4:6, 6:3, 6:2).

Матч продолжался три часа и 43 минуты. Следующим соперником канадца станет австралиец Алекс Де Минаур, победивший ранее россиянина Карена Хачанова.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Вашек Поспишил (Канада) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 8) — 7:5, 2:6, 4:6, 6:3, 6:2

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