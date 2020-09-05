Поспишил обыграл Баутисту Агута и пробился в 1/8 финала US Open
23:15
В матче третьего раунда мужского одиночного разряда US Open канадский теннисист Вашек Поспишил обыграл испанца Роберто Баутисту Агута (7:5, 2:6, 4:6, 6:3, 6:2).
Матч продолжался три часа и 43 минуты. Следующим соперником канадца станет австралиец Алекс Де Минаур, победивший ранее россиянина Карена Хачанова.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Вашек Поспишил (Канада) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 8) — 7:5, 2:6, 4:6, 6:3, 6:2