Полька Ига Свентек выиграла «Ролан Гаррос»

Полька Ига Свентек в финале «Ролан Гаррос» обыграла 18-летнюю американку Кори Гауфф (6:1, 6:3) и стала победительницей турнира. Она выиграла 35-й матч подряд. Встреча длилась 1 час 7 минут.

Свентек подала один эйс, не сделав ни одной двойной ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. Гауфф дважды подала навылет, совершила три двойные ошибки и использовала единственную возможность взять подачу польки.

В 2020 году она впервые в карьере выиграла «Ролан Гаррос». В 2022 году 21-летняя теннисистка дошла до полуфинала US Open. В апреле этого года она стала первой ракеткой в мире.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Финал

Ига Свентек (Польша, 1) — Кори Гауфф (США, 18) — 6:1, 6:3