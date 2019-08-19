Почему 15-летняя американка получила уже четвертый wild card за сезон? Отвечает ITF

Представитель ITF прокомментировал ситуацию с американкой Кори Гауф. 15-летняя теннисистка получила wild card на участие в US Open. Для нее это уже четвертый wild card за сезон. Ранее она получала спецприглашения на турнир в Майами, «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Однако по правилам теннисистка, не достигшая 16 лет, не может получить за сезон больше трех wild card.

— В нашем понимании турниры «Большого шлема» не попадают под правило лимита на три wild card за сезон для 15-летних игроков, — цитирует «РИА Новости» представителя ITF.