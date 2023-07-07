Самсонова прошла во второй круг микста на Уимблдоне
Людмила Самсонова вышла во второй круг микста на Уимблдоне-2023.
Россиянка и итальянец Андреа Вавассори обыграли бразильскую пару Луиза Стефани/Рафаэл Матос в трех сетах — 5:7, 7:6 (7:3), 6:2.
Во втором круге Самсонова и Вавассори встретятся с победителем матча Джессика Пегула/Остин Крайчек (США, 1) — Паула Бадоса/Стефанос Циципас (Испания/Греция).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Микст
Парный разряд
Первый круг
Людмила Самсонова/Андреа Вавассори (Россия/Италия) — Луиза Стефани/Рафаэл Матос (Бразилия) — 5:7, 7:6 (7:3), 6:2
Источник: Сетка Уимблдона-2023
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