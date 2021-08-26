Павлюченкова успела получить визу до старта US Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова получила американскую визу до старта основной сетки Открытого чемпионата США.

«Чудо случилось, визу получила. Спасибо за поддержку. Это был очень непростое время. Стыдно, что спортсмены должны сталкиваться с таким нонсенсом. Но теперь борьба вне корта завершена», — написала россиянка в Twitter.

Miracle happened, I got my visa ?? Thanks for all supportive messages, it was a very stressful time and it's a shame athletes still have to deal with this nonsense. Anyway, this off-court battle is over and I'm finally on my way to New York ??#USOpen@jaybee10s thank you ? — Anastasia Pavlyuchenkova (@NastiaPav) August 26, 2021

Ранее Павлюченкова снялась с турнира в американском Цинциннати (штат Огайо) из-за сложностей с получением визы.