Павлюченкова успела получить визу до старта US Open
22:57
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова получила американскую визу до старта основной сетки Открытого чемпионата США.
«Чудо случилось, визу получила. Спасибо за поддержку. Это был очень непростое время. Стыдно, что спортсмены должны сталкиваться с таким нонсенсом. Но теперь борьба вне корта завершена», — написала россиянка в Twitter.
Ранее Павлюченкова снялась с турнира в американском Цинциннати (штат Огайо) из-за сложностей с получением визы.
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