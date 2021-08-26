Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Павлюченкова успела получить визу до старта US Open

22:57
Теги:

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова получила американскую визу до старта основной сетки Открытого чемпионата США.

«Чудо случилось, визу получила. Спасибо за поддержку. Это был очень непростое время. Стыдно, что спортсмены должны сталкиваться с таким нонсенсом. Но теперь борьба вне корта завершена», — написала россиянка в Twitter.

Ранее Павлюченкова снялась с турнира в американском Цинциннати (штат Огайо) из-за сложностей с получением визы.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Жителю Твери грозит 18 лет за самооборону и защиту жены и ребенка
В бундестаге рассказали об ожиданиях от нового канцлера ФРГ после выборов
Волочкова решила засудить соседей за слив неприличного фото
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
1
Офсайд