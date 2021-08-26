Стали известны соперницы российских теннисисток в первом круге US Open

Состоялась жеребьевка US Open в женском одиночном разряде.

Россиянка Вера Звонарева сыграет против австралийки Эшли Барти. Соперницей Вероники Кудерметовой стала Сорана Кирстя из Румынии. Анастасия Потапова поборется с Джессикой Пегулой из США. Варвара Грачева и Людмила Самсонова сыграют с победительницами квалификации. А Анастасия Павлюченкова будет противостоять американке Элисон Риск.

Дарья Касаткина поборется с Цветаной Пиронковой из Болгарии. Екатерина Александрова встретится с итальянкой Сарой Эррани. Соперницей Анной Блинковой будет победительница квалификации.

Действующая чемпионка соревнований японка Наоми Осака сыграет с Мари Бузковой из Чехии.

Основная стадия Открытого чемпионата США пройдет с 30 августа по 12 сентября.