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Стали известны соперницы российских теннисисток в первом круге US Open

20:02
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Состоялась жеребьевка US Open в женском одиночном разряде.

Россиянка Вера Звонарева сыграет против австралийки Эшли Барти. Соперницей Вероники Кудерметовой стала Сорана Кирстя из Румынии. Анастасия Потапова поборется с Джессикой Пегулой из США. Варвара Грачева и Людмила Самсонова сыграют с победительницами квалификации. А Анастасия Павлюченкова будет противостоять американке Элисон Риск.

Дарья Касаткина поборется с Цветаной Пиронковой из Болгарии. Екатерина Александрова встретится с итальянкой Сарой Эррани. Соперницей Анной Блинковой будет победительница квалификации.

Действующая чемпионка соревнований японка Наоми Осака сыграет с Мари Бузковой из Чехии.

Основная стадия Открытого чемпионата США пройдет с 30 августа по 12 сентября.

Дополнительная информация:

https://www.usopen.org/en_US/draws/index.html?event=WS

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Екатерина Савостина все материалы автора

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