Пату поддержал Джоковича: «Он свободный человек, который не захотел делать экспериментальный укол»

Бразильский форвард «Орландо», экс-игрок «Милана» и «Челси» Алешандре Пату выразил поддержку сербскому теннисисту Новаку Джоковичу.

В stories Instagram футболист назвал Новака свободным человеком, который не захотел делать экспериментальный укол. Через несколько минут он удалил свой пост.

16 января Джокович был депортирован из Австралии. Ему запретили посещать страну в течение трех лет. 14 января австралийские власти повторно аннулировали визу серба и приняли решение о его депортации.

У него возникли проблемы, так как его виза не предполагает внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от коронавируса. Также в документах было обнаружено несоответствие заявленных сведений реальным данным.