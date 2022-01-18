Чесноков — о матче Медведева против Кирьоса: «Ник умеет выводить игроков из равновесия»

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча второго круга Australian Open, в котором российский теннисист Даниил Медведев встретится с австралийцем Ником Кирьосом.

«Кирьос играет в Австралии перед публикой. Он иногда может показать ну очень слабые матчи, а иногда — гениальный теннис. Ник умеет выводить игроков из равновесия своей подачей с руки. В последней игре он не просто с руки подал, а из-под ноги. С одной стороны, это прикольно для публики, но это можно рассмотреть как и неуважение к сопернику. Даниил его знает. У него перед этим была хорошая разминка в первом круге. Даниил должен играть в следующем матче еще лучше», — сказал Чесноков «СЭ».

В первом круге Медведев одержал победу над швейцарцем Анри Лааксоненом — 6:1, 6:4, 7:6 (7:3).