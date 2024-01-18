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Сегодня, 15:52

Ольховский заявил, что Хачанов и Рублев побеждают в Австралии на классе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский, оценил старт Карена Хачанова и Андрея Рублева на Открытом чемпионате Австралии этого сезона, отметив, что они смогли реализовать свое преимущество в классе над соперниками в решающие моменты.

«У Карена первые два матча тяжелые были. Но класс и Хачанова, и Рублева позволяет даже в тяжелой борьбе в решающий момент показывать небольшое преимущество над соперниками, что и нужно в современном теннисе, особенно у мужчин, где несколько очков решают исход матча. И наши ребята пока с этим справляются», — приводит слова Ольховского «Газета.Ru».

Хачанов в первом круге обыграл немца Даниэля Альтмайера (5:7, 6:3, 7:6, 7:6), во втором — Александра Ковачевича из США (6:4, 6:3, 4:6, 6:3). Рублев в первом круге только в пяти сетах переиграл бразильца Тиаго Сейбот Уайлда (7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6), во втором справился с американцем Кристофером Юбенксом (6:4, 6:4, 6:4).

В третьем круге Хачанов встретится с чехом Томашем Махачем, А Медведев сыграет с Себастьяном Кордой из США.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/01/18/22136305.shtml?updated
Теннис
Australian Open
Андрей Ольховский
Андрей Рублев
Карен Хачанов
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