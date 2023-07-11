Джокович о конкуренции в матчах с ним: «Они хотят снять скальп, но у них это не получится»

Новак Джокович поделился мнением о конкуренции в туре. Серб обыграл россиянина Андрея Рублева в четвертьфинале Уимблдона со счетом 4:6, 6:1, 6:4, 6:3.

«Мне очень нравится [желание остальных обыграть меня]. Думаю, все хотят быть в этом положении. Как говорила Билли Джин Кинг, давление — это привилегия. Это часть нашего спорта, и оно никогда не исчезает — сколько бы «Шлемов» ты ни выиграл.В то же время оно пробуждает самые прекрасные эмоции и мотивирует так, как я даже не мечтал, вдохновляет на лучший теннис.

Я знаю, что они хотят снять скальп, хотят победить. Но у них не получится. До сих пор. Очень скромно (смеется)», — сказал Джокович после игры.

Победа над Рублевым стала для 36-летнего серба 33-й подряд на Уимблдоне.