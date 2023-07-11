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Сегодня, 22:30

В ФТР назвали успешным выступление Рублева на Уимблдоне

Валерия Яшвили
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал для «СЭ» поражение российского теннисиста Андрея Рублева от серба Новака Джоковича в четвертьфинале Уимблдона (6:4, 1:6, 4:6, 3:6).

«Новак сегодня сыграл в своей традиционной манере. Отпустил соперника в начале матча, затем, начиная со второго сета, вернул нити игры в свои руки и постепенно, шаг за шагом, довел до победы. Но в любом случае полагаю, что для Андрея это запоминающийся Уимблдон. Выход в «последние 8» — всегда событие», — сказал Селиваненко «СЭ».

В полуфинале Джокович сыграет с итальянцем Янником Синнером, который ранее выбил с турнира россиянина Романа Сафиуллина.

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Уимблдон
Андрей Рублев
Новак Джокович
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