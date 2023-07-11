Джокович о статистике: «Я не хочу об этом думать — Уимблдон продолжается»

Новак Джокович поделился мнением о своей карьерной статистике. Серб обыграл россиянина Андрея Рублева в четвертьфинале Уимблдона со счетом 4:6, 6:1, 6:4, 6:3.

Для 36-летнего спортсмена это 33-я победа подряд на Уимблдоне. Впереди только серии в исполнении Роджера Федерера (40) и Бьорна Борга (41).

Помимо этого, Джокович вышел в 12-й полуфинал на Уимблдоне, уступая лишь Федереру (13).

«Статистика — это просто статистика. Во время турнира я не хочу слишком много думать о ней и достижениях. Турнир еще продолжается, и я думаю только об этом. Дальше будет только сложнее. Но мне понравилось то, как я сыграл, энергия на корте. И я надеюсь, что смогу выиграть через пару дней», — сказал Джокович после игры.

В полуфинале Джокович сыграет с итальянцем Янником Синнером, который был сильнее россиянина Романа Сафиуллина.