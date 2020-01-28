Новак Джокович: «Коби всегда был готов помочь мне или оказать поддержку, рад, что мы дружили 10 лет»
После победы над Милошем Раоничем (4:6, 3:6, 6:7 (1:7)) в 1/4 финала Australian Open Новак Джокович рассказал, что значил для него легендарный баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант, трагически погибший в минувшее воскресенье.
— Новость о гибели Коби застала нас всех врасплох, — сказал Джокович. — Он был одним из величайших спортсменов всех времен. Он вдохновлял меня и множество других людей по всему миру. Мне посчастливилось дружить с Коби на протяжении 10 последних лет. Когда мне был нужен совет или поддержка, он был готов ее оказать. Коби был моим наставником и другом. Мое сердце разбито новостью о том, что случилось с ним и его дочерью.
В воскресенье, 26 января, 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще 7 человек погибли в результате крушения вертолета в городе Калабасас близ Лос-Анджелеса.
Sentidas palabras de Djokovic por la muerte de Kobe Bryant. «Tuve la fortuna de tener una relaci?n personal con ?l. Cuando necesit? un consejo, siempre estuvo ah?. Fue mi mentor, mi amigo». pic.twitter.com/8vUQy8mIke— Pablo Brunetto (@pablobrunetto) January 28, 2020