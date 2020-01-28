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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Новак Джокович: «Коби всегда был готов помочь мне или оказать поддержку, рад, что мы дружили 10 лет»

15:25
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После победы над Милошем Раоничем (4:6, 3:6, 6:7 (1:7)) в 1/4 финала Australian Open Новак Джокович рассказал, что значил для него легендарный баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант, трагически погибший в минувшее воскресенье.

— Новость о гибели Коби застала нас всех врасплох, — сказал Джокович. — Он был одним из величайших спортсменов всех времен. Он вдохновлял меня и множество других людей по всему миру. Мне посчастливилось дружить с Коби на протяжении 10 последних лет. Когда мне был нужен совет или поддержка, он был готов ее оказать. Коби был моим наставником и другом. Мое сердце разбито новостью о том, что случилось с ним и его дочерью.

В воскресенье, 26 января, 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще 7 человек погибли в результате крушения вертолета в городе Калабасас близ Лос-Анджелеса.

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