«Надеюсь, на протяжении нескольких лет мы еще не раз увидимся». Надаль обратился к Джоковичу

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал победу над Новаком Джоковичем в финале Roland Garros — 6:0, 6:2, 7:5.

«Поздравляю Новака, его команду и семью. Ты победил уже на нескольких турнирах в этом году, что не так и просто в наше время. Мы уже давно соперничаем, надеюсь, на протяжении нескольких лет мы еще не раз увидимся», — сказал Надаль на церемонии награждения.

«Нам с Джоковичем повезло все еще играть в теннис на высоком уровне. Организация турнира — на высочайшем уровне. Спасибо всем за поддержку!».

После этой победы у 34-летнего испанца 20 титулов на турнирах «Большого шлема». По этому показателю он догнал швейцарца Роджера Федерера, который являлся рекордсменом в мировом теннисе. У Джоковича — 17 «шлемов».