Испанец Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос». В матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции он в трех сетах обыграл американца Себастьяна Корду — 6:1, 6:1, 6:2. Матч продолжался 1 час 56 минут.

В четвертьфинале Надаль сыграет с победителем матча Александр Зверев (Германия, 6) — Янник Синнер (Италия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Себастьян Корда (США, Q) — 6:1, 6:1, 6:2