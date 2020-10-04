Надаль вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
15:38
Испанец Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос». В матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции он в трех сетах обыграл американца Себастьяна Корду — 6:1, 6:1, 6:2. Матч продолжался 1 час 56 минут.
В четвертьфинале Надаль сыграет с победителем матча Александр Зверев (Германия, 6) — Янник Синнер (Италия).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Себастьян Корда (США, Q) — 6:1, 6:1, 6:2