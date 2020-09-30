Надаль признался, что матч с Макдональдом не был трудным для него

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу над американцем Маккензи Макдональдом (6:1, 6:0, 6:3) во втором раунде Roland Garros.

«Я хотел показать лучшее, что могу сейчас, — сказал испанец в эфире телеканала Eurosport 1. — Я очень доволен. Думаю, что это не был трудный матч. Но все равно Roland Garros — оcобый турнир для меня. Очень доволен тем, что я приехал сюда и играю здесь.

Сколько раз я еще смогу выиграть Roland Garros? Для меня важно выигрывать, ноя не буду закладываться на какое-то количество побед. Но пока я чувствую возможность выигрывать титулы — я буду оставаться здесь. Мы играем для людей, и все, что мы делаем — это для них, поклонников тенниса, который становится все больше".