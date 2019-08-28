Надаль и Монфис вышли во второй круг US Open

Испанец Рафаэль Надаль вышел во второй круг турнира US Open. В трех сетах он переиграл австралийца Джона Миллмэна.

В другой встрече француз Гаэль Монфис? выиграл у испанца Альберта Рамоса-Виньоласа.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Рафаэль Надаль (Испания) — ?Джон Миллмэн (Австралия) — 6:3, 6:2, 6:2

Гаэль Монфис (Франция) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 7:6 (7:2), 6:4, 6:3?

Денис Шаповалов (Канада) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 6:1, 6:1, 6:4