Надаль и Монфис вышли во второй круг US Open
04:53
Испанец Рафаэль Надаль вышел во второй круг турнира US Open. В трех сетах он переиграл австралийца Джона Миллмэна.
В другой встрече француз Гаэль Монфис? выиграл у испанца Альберта Рамоса-Виньоласа.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Рафаэль Надаль (Испания) — ?Джон Миллмэн (Австралия) — 6:3, 6:2, 6:2
Гаэль Монфис (Франция) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 7:6 (7:2), 6:4, 6:3?
Денис Шаповалов (Канада) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 6:1, 6:1, 6:4
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