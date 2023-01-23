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Сегодня, 18:35

На Australian Open не хотели пускать на трибуну болельщика с сербским флагом. Охранник думал, что он несет российский триколор

На Australian Open у болельщика пытались изъять флаг Сербии, перепутав его с российским
Иван Шитик
Корреспондент
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Болельщики на Australian Open.
Фото Reuters
Охранник на Australian Open.
Сербский болельщик.
Памятка для охранников.
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Один из болельщиков не мог попасть на трибуну на матч Открытого чемпионата Австралии, так как охранники хотели отобрать у него флаг Сербии, который он повязал вокруг шеи.

Дело в том, что сотрудники службы безопасности думали, что болельщик пытается пронести флаг России.

Они смогли понять свою ошибку только после того, как увидели памятку и узнали разницу между флагами России и Сербии.

Памятка для охранников.
Памятка для охранников.

«Это сербский флаг! Сербия является центром Балкан в Европе. Вы знаете такую страну?» — спрашивал болельщик у охранников.

Сербский болельщик.
Сербский болельщик.

После этого те лишь пожаловались на то, что их снимают на телефон. Стюард назвал фаната «идиотом» и ушел.

Охранник на Australian Open.
Охранник на Australian Open.

Напомним, ранее австралийскому болельщику русского происхождения не дали развернуть флаг РФ после победы российского теннисиста Даниила Медведева во втором круге Australian Open.

Australian Open
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