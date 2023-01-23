Де Минаур: «Я хочу больше — хочу быть в четвертьфинале, в полуфинале и сделать следующий шаг»

Австралийский теннисист Алекс Де Минаур высказался о своем выступлении на Australian Open.

«Это здорово, я счастлив, но не доволен. Я хочу больше — хочу быть в четвертьфинале, в полуфинале. Я хочу сделать следующий шаг. Это то, что для меня важно. Именно в таких матчах я хочу играть. Может быть, я сейчас очень строг к себе, но мне показалось, что сегодня я неплохо играл против безупречного Новака. Я могу ошибаться. Может, я посмотрю матч и увижу, что в некоторых моментах мог сыграть лучше, чтобы обыграть его, в какой бы форме он ни был», — сказал австралиец.

Де Минаур дошел до стадии 1/8 финала Australian Open, где уступил сербскому теннисисту Новаку Джоковичу со счетом 6:2, 6:1, 6:2.