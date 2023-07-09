Мирра Андреева рассказала об отношении к российским теннисистам на Уимблдоне

Теннисистка Мирра Андреева рассказала, как поддерживают российских игроков болельщики на Уимблдоне.

«Упреки в адрес российских игроков? Я не чувствую этого. Я просто играю в теннис, и все. Раньше это могло меня волновало в некоторые моменты. Но помню, что сегодня в некоторых моментах кто-то выкрикивал мое имя, кто-то действительно поддерживал меня. Я просто старалась использовать это для себя. Я просто чувствую поддержку публики, за меня болеют, мне это помогает. Я могу сказать, что они поддерживали нас обеих», — сказала Андреева на пресс-конференции.

В матче третьего круга 16-летняя спортсменка обыграла соотечественницу Анастасию Потапову — 6:2, 7:5. В 1/8 финала Андреева сыграет с американкой Мэдисон Кис.