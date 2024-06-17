Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 16:58

Алькарас рассказал, как отпраздновал победу на «Ролан Гаррос»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о праздновании своей победы на «Ролан Гаррос».

«У меня было несколько выходных. Я отправился на Ибицу с группой друзей. Я повеселился. Это было замечательное время, когда мы праздновали победу на «Ролан Гаррос». Мне, как теннисисту, нужны такие вещи. Каждый игрок индивидуален, но для того, чтобы показывать свой лучший теннис, я должен отделять профессиональную составляющую от личной. Общение с друзьями и семьей позволяет мне отдохнуть», — приводит слова Алькараса официальный сайт ATP.

9 июня 21-летний испанец победил немца Александра Зверева в финале Открытого чемпионата Франции — 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

Алькарас впервые в карьере стал победителем «Ролан Гаррос». Ранее он выигрывал Открытый чемпионат США (2022) и Уимблдон (2023). Испанец выиграл все три финала турниров «Большого шлема» в карьере.

Теннис
Ролан Гаррос
Карлос Алькарас
0
Читайте также
В Испании задержали террористов, которые готовили атаку на «Реал»
Вадим Немков сравнил Хамзата Чимаева и Икрама Алискерова
В Москве 55 человек госпитализированы в тяжелом состоянии с симптомами ботулизма
Тяжелый разрыв с Кондратюком, предложение руки и сердца под мостом и желание иметь тех детей. Александра Трусова выходит замуж в 19 лет!
СМИ сообщили о роспуске Нетаньяху созданного после атаки ХАМАС военного кабинета
Что известно об отравлении едой из доставки в Москве. Главное
Популярное видео
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Надаль подтвердил, что пропустит Уимблдон в 2024 году

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости