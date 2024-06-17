Алькарас рассказал, как отпраздновал победу на «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о праздновании своей победы на «Ролан Гаррос».

«У меня было несколько выходных. Я отправился на Ибицу с группой друзей. Я повеселился. Это было замечательное время, когда мы праздновали победу на «Ролан Гаррос». Мне, как теннисисту, нужны такие вещи. Каждый игрок индивидуален, но для того, чтобы показывать свой лучший теннис, я должен отделять профессиональную составляющую от личной. Общение с друзьями и семьей позволяет мне отдохнуть», — приводит слова Алькараса официальный сайт ATP.

9 июня 21-летний испанец победил немца Александра Зверева в финале Открытого чемпионата Франции — 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

Алькарас впервые в карьере стал победителем «Ролан Гаррос». Ранее он выигрывал Открытый чемпионат США (2022) и Уимблдон (2023). Испанец выиграл все три финала турниров «Большого шлема» в карьере.