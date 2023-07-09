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Сегодня, 21:05

Веснина: «Сходство между Шараповой и Андреевой в том, что Мирра тоже показывает зрелый теннис в таком юном возрасте»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Мирра Андреева.
Фото Reuters

Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала «СЭ» победу Мирры Андреевой над соотечественницей Анастасией Потаповой (6:2, 7:5) в матче третьего круга Уимблдона-2023 и объяснила, в чем сходство между 16-летней Андреевой и Марией Шараповой.

Шарапова в 2004 году стала победителем Уимблдона, тогда ей было 17 лет.

«Сходство между Шараповой и Андреевой в том, что Мирра в таком юном возрасте показывает такой зрелый, взрослый теннис и доходит далеко на турнирах «Большого шлема». А так они совершенно разные. Здорово, что у нас растет такая звездочка, которая показывает солидные результаты. В 16 лет доходит до четвертого круга Уимблдона. Сможет ли она достичь таких же успехов, как Мария Шарапова? Сложно об этом говорить сейчас. Но все возможно. Почему нет?», — сказала Веснина «СЭ».

В четвертом круге Уимблдона 16-летняя Андреева сыграет с американкой Мэдисон Кис.

Мирра Андреева. Мирра разгромила победительницу «Большого шлема». Андреева точно дебютирует в топ-100

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Елена Веснина
Мария Шарапова
Мирра Андреева
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