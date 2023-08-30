Российская теннисистка Мирра Андреева сыграет с американкой Коко Гауфф в матче 1/32 финала турнира US Open в среду, 30 августа. Начало — 19.00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию матча Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде можно будет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию встречи Андреева — Гауфф.

16-летняя Андреева — финалистка одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде и победительница 6 турниров ITF. 19-летняя Гауфф — победительница 12 турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде) и самая юная в истории теннисистка, которая смогла преодолеть квалификацию на женском турнире «Большого шлема».

Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».