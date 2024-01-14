Российская теннисистка Мирра Андреева и американка Бернарда Пера сыграют в первом круге теннисного турнира Australian Open-2024 в понедельник, 15 января. Начало — ориентировочно в 08:30 (по московскому времени).

В России не будет официальной трансляции первого в сезоне турнира «Большого шлема». В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований (трансляция на английском языке) и на телеканале EurosportPlayer по платной подписке. Также бесплатно игры будут доступны в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте» (легально на территории РФ турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Открытого чемпионата Австралии.

16-летняя Мирра Андреева дебютирует на взрослом Australian Open. В 2024 году россиянка дошла до четвертьфинала турнира в Брисбене. 29-летняя Пера — победительница трех турниров WTA. Американка в 2024 году проиграла в стартовом матче в Брисбене, а на следующей неделе в Аделаиде дошла до 1/8 финала.

Основную информацию о первом в сезоне турнире «Большого шлема» читайте в нашем материале.

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