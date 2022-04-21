Белорусская теннисная федерация осудила организаторов Уимблдона за недопуск спортсменов

Белорусская теннисная федерация осудила принятое решение организаторами Уимблдона об отстранении белорусских и российских теннисистов.

«Абсолютно политизированные решения приводят весь наш вид спорта к глобальной дестабилизации — АТР и WTA уже выступили с резкой критикой решения об отстранении спортсменов от турнира. Известные спортсмены, такие как Новак Джокович и Мартина Навратилова также осудили это решение.

Решение идет вразрез с совместным заявлением международных теннисных организаций, которые допустили игроков Белоруссии и России на свои личные соревнования в нейтральном статусе.

Неправомерные решения международных теннисных организаций в отношении наших спортсменов подрывают в первую очередь репутацию этих организаций, а несогласованность заявлений и действий между ними лишь подтверждают некомпетентность и принятие решений в одностороннем порядке.

Все это лишь подтверждает нашу уверенность в том, что мировой спорт и международные спортивные организации в настоящий момент превращены в инструмент политического давления и манипуляций и к развитию спорта и его популяризации, к сожалению, уже не имеют никакого отношения», — говорится в заявлении на сайте РОО БТФ.

В среду Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) и Ассоциация лаун-тенниса (LTA) объявили, что российским и белорусским теннисистам запрещено выступать на Уимблдоне и других турнирах в Великобритании.