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Сегодня, 09:42

Алькарас заявил, что готов к битве против Медведева на US Open

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Карлос Алькарас.
Фото Reuters

Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о предстоящем матче против россиянина Даниила Медведева в полуфинале US Open.

«Я показываю свой лучший уровень. Отлично чувствую себя физически, показываю отличный теннис, психологически все в порядке. Я готов к большой битве против Медведева в полуфинале», — сказал Алькарас на корте.

В четвертьфинале US Open россиянин обыграл соотечественника Андрея Рублева — 6:4, 6:3, 6:4. Алькарас на этой же стадии одержал победу над немцем Александром Зверевым — 6:3, 6:2, 6:4.

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2023/1/5/
Теннис
US Open
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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