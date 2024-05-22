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Алькарас: «Думаю, я буду на 100 процентов готов к «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
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Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас в преддверии Открытого чемпионата Франции рассказал, как проходит его восстановление после травмы руки.

Ранее теннисист пропустил турнир в Риме, который прошел с 8 по 19 мая. Он сообщил, что перед началом соревнования почувствовал дискомфорт в руке, а после сдачи анализов у него был обнаружен отек мышц. До этого он также снялся с «мастерса» в Монте-Карло и турнира в Барселоне.

«В последнее время дела идут хорошо, я очень доволен своим прогрессом. Мне было трудно, потому что сначала врачи сказали мне, что восстановление займет всего несколько дней — от 5 до 7, но на это потребовалось больше времени. Играть в Мадриде, не придя полностью в форму, тоже было сложно, но я очень рад, что у меня был шанс выступить там. Скучаю по Монте-Карло, Барселоне, Риму — турнирам, которые всегда для меня прекрасно складывались. В последнее время дела идут очень-очень хорошо, и это все, что имеет значение. Думаю, что я буду готов на 100 процентов», — заявил Алькарас.

«Ролан Гаррос» — 2024 стартует в воскресенье, 26 мая. Соревнования продлятся до 9 июня. Действующим победителем турнира у мужчин является серб Новак Джокович.

Источник: https://tennisuptodate.com/atp/carlos-alcaraz-confident-of-return-to-100-fitness-ahead-of-french-open-not-writing-off-djokovic-nadal-or-sinner
Теннис
Ролан Гаррос
Карлос Алькарас
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