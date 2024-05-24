Авдеева квалифицировалась в основную сетку «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Юлия Авдеева пробилась в основную сетку «Ролан Гаррос».

В финале квалификации 21-летняя россиянка обыграла Оливию Гадеки из Австралии — 1:6, 6:3, 6:2. Игра продолжалась 1 час 53 минуты.

Авдеева сделала 6 эйсов, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. На счету Гадеки 5 подач навылет, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.