Ольховский заявил, что у Медведева, Рублева и Хачанова есть хорошие шансы удачно выступить на «Ролан Гаррос»

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился мнением о шансах российских теннисистов на «Ролан Гаррос».

«У Медведева, Рублева и Хачанова есть хорошие шансы удачно выступить на предстоящем «Ролан Гаррос». Они доказали, что находятся на лидирующих позициях в мировом теннисе. Для того, чтобы предметно оценивать возможности российских теннисистов, нужно дождаться появления турнирной сетки, чтобы понимать против кого и где они будут играть, как проявят себя в первых кругах», — цитирует Ольховского Legalbet.

При этом Ольховский отметил, что на Открытом чемпионате Франции не будет однозначного фаворита.

«Турнир в Риме нам уже показал, что стоит ожидать сюрпризов. Сейчас нет лидирующей когорты теннисистов, которая смотрелась бы выше остальных. Претендентов на победу будет достаточно много», — добавил он.

Открытый чемпионат Франции-2024 пройдет с 26 мая по 9 июня в Париже. Жеребьевка основной сетки соревнований состоится 23 мая.