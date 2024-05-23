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Собкин — о шансах Надаля на «Ролан Гаррос»: «Не удивлюсь, если в последний момент скажет, что не готов»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Рафаэль Надаль.
Фото Global Look Press

Заслуженный тренер России, многолетний наставник Михаила Южного Борис Собкин в интервью «СЭ» оценил шансы испанца Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате Франции, который уже в первом круге сыграет с немцем Александром Зверевым.

— Не люблю гадать на кофейной гуще, да и банальности говорить не хочу. Все видят, что Надаль совсем не тот, что прежде. А Зверев сейчас на подъеме. Но в спорте такая экстраполяция нулевого порядка, что рассуждать категориями, что фаворит обязательно победит, не всегда верно. Поэтому я не люблю делать прогнозы. Совершенно не факт, что Надаль проиграет. В одном отдельно взятом матче двух живых людей может произойти все что угодно. Но есть важная оговорка.

— Какая?

— Лично для меня совершенно не очевидно, что Надаль вообще будет играть в Париже. Я не удивлюсь, если в последний момент он скажет: я не готов. Тем более после такой жеребьевки, — сказал Собкин «СЭ».

Новак Джокович и&nbsp;Даниил Медведев. «В мужском теннисе сейчас смутное время». Борис Собкин — о фаворитах «Ролан Гаррос» — 2024

Борис Собкин
Рафаэль Надаль
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