Собкин — о шансах Надаля на «Ролан Гаррос»: «Не удивлюсь, если в последний момент скажет, что не готов»

Заслуженный тренер России, многолетний наставник Михаила Южного Борис Собкин в интервью «СЭ» оценил шансы испанца Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате Франции, который уже в первом круге сыграет с немцем Александром Зверевым.

— Не люблю гадать на кофейной гуще, да и банальности говорить не хочу. Все видят, что Надаль совсем не тот, что прежде. А Зверев сейчас на подъеме. Но в спорте такая экстраполяция нулевого порядка, что рассуждать категориями, что фаворит обязательно победит, не всегда верно. Поэтому я не люблю делать прогнозы. Совершенно не факт, что Надаль проиграет. В одном отдельно взятом матче двух живых людей может произойти все что угодно. Но есть важная оговорка.

— Какая?

— Лично для меня совершенно не очевидно, что Надаль вообще будет играть в Париже. Я не удивлюсь, если в последний момент он скажет: я не готов. Тем более после такой жеребьевки, — сказал Собкин «СЭ».