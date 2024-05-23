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Сегодня, 20:17

Медведев проиграл Надалю тренировочный сет на «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграл тренировочный сет на «Ролан Гаррос» с испанцем Рафаэлем Надалем.

Партия завершилась со счетом 6:3 в пользу 22-кратного победителя турниров «Большого шлема».

В четверг, 23 мая, в Париже состоялась жеребьевка основной сетки «Ролан Гаррос». Соперником 28-летнего Медведева в первом круге турнира станет немец Доминик Кепфер. Надаль стартует матчем против Александра Зверева из Германии. 37-летний испанец является рекордсменом по победам на Открытом чемпионате Франции — он выигрывал турнир 14 раз за карьеру.

 
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«Ролан Гаррос»-2024 пройдет с 26 мая по 9 июня в Париже. Действующим чемпионом «мэйджора» во Франции является Новак Джокович.

 

 

Теннис
Ролан Гаррос
Даниил Медведев
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