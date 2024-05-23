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«Ролан Гаррос»: призовые турнира и сколько платят за победу на турнире в Париже

Победители «Ролан Гаррос» в 2024 году получат по 2,4 миллиона евро
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Общий призовой фонд Открытого чемпионата Франции в 2024 году составит рекордные 53,5 миллион евро.
Фото AFP

Общий призовой фонд Открытого чемпионата Франции в 2024 году составит рекордные 53,5 миллион евро. Эта сумма будет распределена между финалистами квалификаций и участниками матчей основной сетки. Победители как в женском, так и в мужском одиночных разрядах получат по 2,4 миллиона евро.

«Ролан Гаррос»: призовые турнира и сколько платят за победу на турнире в Париже

Первый круг: 73 тыс. евро

Второй круг: 110 тыс. евро

Третий круг: 158 тыс. евро

Четвертый круг: 250 тыс. евро

1/4 финала: 415 тыс. евро

1/2 финала: 650 тыс. евро

Финалист: 1,2 млн евро

Победитель: 2,4 млн евро

Матчи основной сети ежегодного профессионального теннисного турнира серии «Большого шлема» Открытый чемпионат Франции в 2024 году пройдут с 26 мая по 9 июня.

Основная информация о турнире серии «Большого шлема» доступна в материале на сайте «СЭ».

Главный корт Открытого чемпионата Франции. «Ролан Гаррос» 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»

Теннис
Ролан Гаррос
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