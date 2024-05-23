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Собкин назвал Циципаса основным фаворитом «Ролан Гаррос»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Стефанос Циципас.
Фото Global Look Press

Заслуженный тренер России, многолетний наставник Михаила Южного Борис Собкин в интервью «СЭ» назвал фаворита в мужском одиночном разряде на «Ролан Гаррос».

— Стефанос Циципас — один из основных претендентов. Это сто процентов. По целом ряду причин, главная из которых — он хорошо играет на грунте. Трижды побеждал в Монте-Карло, играл в финале «Ролан Гаррос» — 2020, где должен был побеждать Джоковича. Тогда он реально «выпустил» Новака (вел 2:0 по сетам, но проиграл следующие три партии). Каспер Рууд, на секундочку, два года подряд был в финале (2022, 2023). Так что, повторюсь, там круг претендентов достаточно широкий.

В мужском теннисе сейчас смутное время. Не только много желающих, но и реальных претендентов. Ключевое слово — реальных. Претенденты были всегда, но выигрывали ребята из «Большой четверки». Очень редко туда кто-то вклинивался, вроде Стэна Вавринки. Сейчас совершенно другая ситуация, — сказал Собкин «СЭ».

Открытый чемпионат Франции состоится с 26 мая по 9 июня. Игры пройдут на кортах теннисного центра Roland Garros в Париже.

Новак Джокович и&nbsp;Даниил Медведев. «В мужском теннисе сейчас смутное время». Борис Собкин — о фаворитах «Ролан Гаррос» — 2024
Ролан Гаррос
Борис Собкин
Стефанос Циципас
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