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23 мая, 23:30

«Ролан Гаррос»: формат турнира и сколько кругов в основной сетке

В рамках основной сетки «Ролан Гаррос» пройдет семь раундов
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Матчи основной сети ежегодного профессионального теннисного турнира серии «Большого шлема» Открытый чемпионат Франции в 2024 году пройдут с 26 мая по 9 июня.
Фото AFP

Матчи основной сети ежегодного профессионального теннисного турнира серии «Большого шлема» Открытый чемпионат Франции в 2024 году пройдут с 26 мая по 9 июня. Игры основной сетки проводятся в семь раундов.

Турнир проходит в 17 разрядах: в пяти — среди взрослых, в четырех — у старших юниоров, в шести — у игроков на колясках и в двух — у легенд прошлого. «Ролан Гаррос» проводится по олимпийской схеме с матчами на вылет.

Матчи среди мужчин могут длиться пять сетов (до трех выигранных), у женщин и пар — три сета (до двух побед). При счете 6:6 в решающей партии (пятой у мужчин и третьей у женщин и пар) назначается супер-тай-брейк до 10 очков (а не до семи, как на тай-брейке во всех прочих сетах).

Основная информация о турнире серии «Большого шлема» доступна в материале на сайте «СЭ».

Главный корт Открытого чемпионата Франции. «Ролан Гаррос» 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»

Теннис
Ролан Гаррос
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