Медведев впервые в карьере дважды за сезон вышел в финал турниров «Большого шлема»
01:28
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал US Open. В трех сетах он переиграл канадца Феликса Оже-Альяссима.
Россиянин во второй раз в карьере пробился в финал US Open. Ранее он играл в финале турнира в 2019 году, когда потерпел поражение от Рафаэля Надаля.
Он стал первым в истории россиянином, который дважды вышел в финал US Open.
Кроме того, Медведев впервые в карьере вышел в финал двух турниров «Большого шлема» за один сезон. В феврале 2021 года он проиграл Новаку Джоковичу в финале Australian Open.
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