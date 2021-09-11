Медведев впервые в карьере дважды за сезон вышел в финал турниров «Большого шлема»

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал US Open. В трех сетах он переиграл канадца Феликса Оже-Альяссима.

Россиянин во второй раз в карьере пробился в финал US Open. Ранее он играл в финале турнира в 2019 году, когда потерпел поражение от Рафаэля Надаля.

Он стал первым в истории россиянином, который дважды вышел в финал US Open.

Кроме того, Медведев впервые в карьере вышел в финал двух турниров «Большого шлема» за один сезон. В феврале 2021 года он проиграл Новаку Джоковичу в финале Australian Open.