Медведев рассказал Урганту про финал с Надалем. Про прощальную речь и видео своих побед

Финалист US Open Даниил Медведев в эфире программы «Вечерний Ургант» еще раз рассказал о решающем матче турнира в Нью-Йорке против Рафаэля Надаля. 23-летний россиянин уступал 0-2 по сетам и уже готовил прощальную речь, однако сумел переломить ход встречи — но все равно проиграл в пятой партии. После этого на стадионе на экране вывели кадры 18 побед испанца на турнирах «Большого шлема», о чем в своем выступлении тоже пошутил его соперник.

— В третьем сете в какой-то момент думал, что буду говорить на корте, — вспомнил Медведев во время разговора с Иваном Ургантом. — Это был мой первый финал турнира «Большого шлема». Я слышал, как Роджер (Федерер), Надаль красиво говорят. Я уже думал, что буду говорить, надо было красиво выйти из ситуации (после быстрого поражения в трех партиях). В третьем сете прикидывал, а в четвертом уже придумал, что говорить, и играть было легко. В пятом сете я стал думать, как выиграть, наверное, это и помешало. (Смеется.)

Когда Надаля поздравляли, показали все его 18 титулов «Большого шлема». Я не представляю, что бы показали, если бы я выиграл. Просто — «Поздравляем, Даниил Медведев»? У меня всего пять титулов было на тот момент (в Санкт-Петербурге — шестой). У него 18 — «Шлемов», у меня — пять меленьких. И да, не факт, что даже нашли бы их видео.